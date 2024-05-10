ابي رميا يلتقي مسؤولين في الإليزيه ووزارة الخارجية الفرنسية... وملف النزوح السوري الحاضر الأبرز

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يواصل النائب سيمون ابي رميا زيارته الى فرنسا حيث اجتمع الى المسؤولين عن الملفات في لبنان والشرق الأوسط في قصر الإليزيه وفي وزارة الخارجية الفرنسية. وتم البحث في العديد من المواضيع أبرزها التطورات جنوبًا والتهديدات الإسرائيلية والاستحقاق الرئاسي. كما استحوذ ملف النزوح السوري على الحيز الأكبر من اجتماعات النائب أبي رميا الذي قدم للمعنيين الفرنسيين كل المعلومات والمستندات التي هي بحوزته حول ملف النزوح، وذلك نظرًا للدور الضاغط الذي ممكن ان تلعبه فرنسا، مع المجتمع الدولي وال UNHCR من أجل حلحلة العقد لعودة النازحين السوريين الى ديارهم.