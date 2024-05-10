عطلة في هذا اليوم..

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أصدر رئيس حكومة تصريف الاعمال، نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، مذكرة تقضي بإقفال المؤسسات العامة والبليدات والمدارس والجامعات التي تعمل أيام السبت بمناسبة "عيد المقاومة والتحرير".

وجاء في بيان المذكرة: "يُعلن يوم السبت في الخامس والعشرين من أيار 2024 يوم عطلة وطنية بمناسبة عيد المقاومة والتحرير وتُقفل جميع المؤسسات العامة والبلديات وجميع المدارس والجامعات التي تخضع لدوام خاص وتعمل أيام السبت".

وتابع البيان، "تخصص الحصة الأولى من يوم الإثنين الواقع 27/5/2024 في جميع المدارس والمعاهد والجامعات لشرح أهمية هذه المناسبة الوطنية".