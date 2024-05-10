كتل هوائية "حارة" محملة بالغبار تسيطر على لبنان

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ( ما بين 6 الى 10 درجات ) والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، وبقاء ظهور طبقات من الغبار في الأجواء بخاصة خلال الفترة الصباحية كما تنشط الرياح أحيانا وترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة متفرقة وموحلة خصوصا في المناطق الداخلية والجبلية خلال الليل.

وجاء في النشرة الاتي:

الحال العامة: كتل هوائية حارة مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية تسيطر على لبنان يوم غد الجمعة، تؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة والتي تلامس الـ 36 درجة بخاصة في المناطق الجنوبية مع نسبة رطوبة منخفضة ورياح ناشطة محملة بالغبار، تنحسر تدريجيا اعتبارا من صباح يوم غد السبت وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتعود الى معدلاتها الموسمية، ومن المتوقع ان يتأثر لبنان اعتبارا من صباح الأحد بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا متمركز جنوب غرب تركيا، مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا ويشتد تأثيره يوم الأثنين حيث تهطل أمطار غزيرة مع احتمال حدوث برق ورعد ويستمر حتى مساء الثلاثاء المقبل حيث ينحسر تدريجيا.



الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال 9 درجات بخاصة جنوب البلاد بحيث تلامس الـ 37 درجة مع نسبة رطوبة منخفضة، ورياح ناشطة اعتبارا من بعد الظهر مترافقة بطبقات من الغبار في الأجواء تؤدي الى سوء الرؤية أحيانا مع احتمال امطار خفيفة فجرا شمال البلاد.

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ( ما بين 6 الى 10 درجات ) والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، وبقاء ظهور طبقات من الغبار في الأجواء بخاصة خلال الفترة الصباحية كما تنشط الرياح أحيانا وترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة متفرقة وموحلة خصوصا في المناطق الداخلية والجبلية خلال الليل.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح وتشتد أحيانا ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتهطل أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية، ومن المتوقع ان تشتد ليل الأحد/الاثنين.

الإثنين: غائم اجمالا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة .