ارتفاع عدد المدعى عليهم في ملف "عصابة التيكتوكرز" إلى 17!

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أكّدت معلومات الـLBCI أنّ المحامي العام الاستئنافيّ، في جبل لبنان، طانيوس صغبيني أنهى المرحلة الثانية من الإدّعاء في ملف شبكة الاعتداء على القصر.



وأوضحت المعلومات أنّه ادّعى على الموقوفين الخمسة المتبقين بين قاصر وراشدين ما يرفع عدد المدعى عليهم في الملف إلى ١٧.



وأفادت المعلومات بأنّ صغبيني كان قد ادّعى على طبيب الأسنان بجرائم الاغتصاب والتحرّش والاتجار بالبشر، فيما ادعى على الاربعة الاخرين بجرائم الاغتصاب والتحرش وتبييض الاموال والاتجار بالبشر ومحاولة القتل ومخالفة قانون المعاملات الالكترونية.



وفتح صغيبي محضرًا موازيًا بتعاطي المخدِرات وترويجها لعدد من الموقوفين وأحاله إلى مكتب مكافحة المخدِرات.