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عطاالله لـ«الجمهورية»: الرئيس بري متحمّس لمعالجة موضوع عودة النازحين وللخروج بموقف موحد يتم تظهيره بين المجلس النيابي والحكومة

10
MAY
2024
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قال عضو كتلة «لبنان القوي» النائب جورج عطاالله لـ«الجمهورية» عن طبيعة اللقاء مع بري ونتائجه: «أثرنا ما صدر عن اجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الاوروبية، وابلغنا الى الرئيس بري ان هناك خديعة تتعلق بموضوع عودة النازحين، فنحن لا نطالب بزيادة مبلغ المليار يورو الى مليارين او خمسة مليارات، بل اعتبرنا ان الهبة الاوروبية خطوة لتكريس وجود النازحين في شكل كامل ودائم في لبنان وهذا ما نرفضه». واعلن «ان كتلة لبنان القوي ستواصل جولاتها على جميع المعنيين بملف النازحين لشرح مخاطره وسبل حلّه، وسيزور وفد من الكتلة البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ لشرح الموقف. ولحسن الحظ ان هناك اجماعاً سياسياً كما لاحظ الرئيس بري على ضرورة معالجة هذا الموضوع، لكن في رأينا يجب ان تقترن النيات بالافعال».

واضاف عطالله: «بحثنا في الجلسة النيابية العامة الاسبوع المقبل، وضرورة صدور توصية ملزمة للحكومة ونقل موقف لبنان الرسمي الى المحافل الدولية لا سيما منها مؤتمر بروكسل والقمة العربية التي تعقد في البحرين. وقد وجدنا ان الرئيس بري متحمّس لمعالجة الموضوع وللخروج بموقف موحد يتم تظهيره بين المجلس النيابي والحكومة».

ورداً على سؤال حول التواصل مع سوريا، اشار النائب عطالله الى «انّ الرئيس بري اكد ان جزءاً اساسياً من المعالجة يتطلب حواراً من حكومةٍ لحكومة، «ودولة تحكي مع دولة».


وحول الخطوات العملية المرتقبة لمعالجة موضوع عودة النازحين؟ قال: «سننتظر ما سيصدر عن الجلسة النيابية العامة وفي ضوء القرار الذي يصدر تتحدّد الخطوات».

ولدى سؤاله هل تناول البحث مع بري موضوع رئاسة الجمهورية؟ اجاب: «طبعاً بحثنا في الموضوع وقال لنا الرئيس بري انه مستعد بعد عقد جلسة للحوار لفتح جلسات انتخابية متتالية اذا لم تصدر نتيجة توافقية عن الحوار، واستعمل عبارة «جلسات انتخابية كما يحصل في الفاتيكان لانتخاب البابا حتى يخرج الدخان الابيض».

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