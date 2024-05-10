مصادر "التيار" للجمهورية: وقفة الأمس بداية لتحركات نوعية...

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أكدت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» أن «التحرك الإحتجاجي على السياسات المُتّبعة في ملف النزوح، ما هو إلّا بداية لتحركات ميدانية ونوعية للتيار، تستهدف الحَض على تطبيق القوانين والدفع في اتجاه العودة الفورية». ولفتت الى «انّ تجربة كوادر «التيار» وشبابه مع الشارع تُحفّز على استكمال التحركات، بالتوازي مع حملات ديبلوماسية وسياسية متواصلة داخلياً وخارجياً». واشارت الى انّ «سياق تحرّك التيار متكامل مع سياساته ومواقفه منذ العام ٢٠١١، وما تصاعد التلاقي اللبناني على مواجهة تداعيات النزوح سوى تأكيد على صوابية تَعاطيه مع الملف، خصوصاً أنّ تحركه لم يكن يوماً استلحاقياً كما فعل البعض «المتأخّر».