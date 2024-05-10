"القتل وتبييض الاموال والاتجار بالبشر".. ما جديد ملف اغتصاب القصر؟

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في اليوم التاسع لفضيحة اغتصاب القصر، صدر الادعاء الاول وكان متشددا نظرا لخطورة القضية، فقد ادّعى المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان طانيوس السغبيني على 12 متهما في ملف عصابة”التيك توك” كمرحلة أولية، من بينهم خمسة موقوفين 3بينهم قصر تم الادعاء عليهم بالامس، واليوم سيتم الادعاء على الرابع. وكذلك سيتم اليوم استكمال الادعاءات على باقي الموقفين والملاحقين. والتهم الموجهة لهؤلاء شملت الاغتصاب، ومحاولة القتل تبييض الاموال والاتجار بالبشر.

ووفقا لمصادر مطلعة لـ"الديار" اعترف احد الموقوفين القصر بتلقي مبلغ 75 الف دولار. وكشف عدد من القصر بالتعرض للتحرش من طبيب اسنان ومحامي. ولم تحصل توقيفات جديدة بالامس في الملف، لكن الجديد كان الادعاء على اول سيدة في الملف وتدعى غ.غ بعد شبهات بتورطها.

وتضمن طلب الادعاء الطلب الى قاضي التحقيق تعميم مذكرات التوقيف على “الإنتربول” فور صدورها، وارسال طلبي مساعدة قضائية الى دبي والسويد يشتبه في أن يكون كل من بيتر نفاع وبول معوشي فيهما.