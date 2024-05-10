أبو زيد يشكر الرئيس عون لتعزيته بالراحل توفيق معوض: أطال الله بعمرك وأعطاك الصحّة والقوّة

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شكر النائب السابق أمل أبو زيد الرئيس العماد ميشال عون لتعزيته بالراحل توفيق معوض، وكتب على "فايسبوك": شرفّني وكرّمني حضور فخامة الرئيس السابق ميشال عون لتأدية واجب العزاء بالغالي توفيق".

أطال الله بعمرك وأعطاك الصحّة والقوّة لنكمل معاً مسيرة الوفاء وبناء الوطن.

وأكد أبو زيد: "حضوركم فخامة الرئيس فيه عزاء كبير لنا ولعائلتنا الثكلى والحزينة على فقدان ركن أساسي فيها.".

وأضاف: أشكركم وأشكر معكم كل من حضر واتصل مواسياً ومعزياً.

المسيح قام. حقاً قام!

ومعه الموت حياة.

وختم: رحم الله حبيبي توفيق والراحة الأبدية لكل أمواتنا يا رب".