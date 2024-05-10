شو لبنان بس للتيار؟ عباد الزوين

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رأى أمين عام "التنظيم" عباد زوين أنه "عند ايا استحقاق، كل فريق بيساهم ع قد حجمو و حصتو".
وقال في تصريح له: "قبال صفقة القرن، طرح التيار الصوت، ولبينا، لانو لبنان مش حصة التيار لوحدو. و التيار عّم يدعي الباقيين ينضمو للنضال و يدافعو بقدر حجمن و حصتن".
وأكد زوين: "تفضلو يا اصحاب الكرامة والحق، و ما تخلو "الاعتبارات" الزغيرة تضيعلكن بللي ما بيتعوض.
ما تدًعو، برهنو.
وختم: "نحنا المقاومين، متل عادتنا، منشارك من اول ساعة و ليوم النصر ، و ما النا فضل او جميلة: هيدا واجبنا و جزء من الوفا لدم الشهداء".