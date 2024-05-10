شو لبنان بس للتيار؟ عباد الزوين

A + A -

رأى أمين عام "التنظيم" عباد زوين أنه "عند ايا استحقاق، كل فريق بيساهم ع قد حجمو و حصتو".

وقال في تصريح له: "قبال صفقة القرن، طرح التيار الصوت، ولبينا، لانو لبنان مش حصة التيار لوحدو. و التيار عّم يدعي الباقيين ينضمو للنضال و يدافعو بقدر حجمن و حصتن".

وأكد زوين: "تفضلو يا اصحاب الكرامة والحق، و ما تخلو "الاعتبارات" الزغيرة تضيعلكن بللي ما بيتعوض.

ما تدًعو، برهنو.

وختم: "نحنا المقاومين، متل عادتنا، منشارك من اول ساعة و ليوم النصر ، و ما النا فضل او جميلة: هيدا واجبنا و جزء من الوفا لدم الشهداء".