عدم استعداد "الثنائي" للتخلي عن فرنجية... يعني ان أوان الانتخاب لم يحن بعد

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الأنباء الكويتية: يقول مصدر مطلع لـ«الأنباء»: «ان عدم استعداد الثنائي الشيعي للتخلي عن مرشحه، يعني ان أوان الانتخاب لم يحن بعد. وتاليا فإن كل الاتصالات والنقاشات تدور في حلقة مفرغة في انتظار نضوج الظروف الملائمة لذلك».

ويضيف المصدر: «لا عجلة من الممسكين بالقرار إقليميا ودوليا قبل انقشاع غيوم حرب غزة والتوازانات التي تخرج بها».

ويتابع: «هناك نقاش جدي حول كيفية إيجاد مخرج للاتفاق على آلية للتفاهم على رئيس للجمهورية، مع وجود الجدران العالية بين الأطراف المتنازعة، على ان تطرح الآلية في الوقت المناسب».