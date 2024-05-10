عناوين الصحف ليوم الجمعة 10 أيار 2024

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الأخبار: إسرائيل تعاند أميركا: لا وقف للحرب

كيف تكيّفت المقاومة مع واقع الجبهة؟ من الدفاع السلبي إلى «الصياد القاتل»





نداء الوطن: بكركي تضع الدولة أمام مسؤولياتها وجعجع ينقل التحرّك إلى بروكسل

"مفوضية اللاجئين" تنضم إلى "رشوة المليار" وتحرّك نيابي لوقف عملها في لبنان

اللواء: توقُّف المفاوضات يُنذر بمواجهات ضارية.. والوسيط الفرنسي يستنكف!

200 نازح إلى سوريا الثلاثاء ومطالبة قطر بإخراج لبنانيات من رفح .. وتصعيد قواتي بوجه «مفوضية اللاجئين»



البناء: بايدن يهدد نتنياهو بوقف كل الأسلحة والذخائر إذا ذهب إلى معركة رفح الكبرى نتنياهو: سنقاتل وحدنا إذا اقتضى الأمر… وتظاهرات تأييد وتنديد في واشنطن وفد حماس غادر القاهرة متمسكاً بموافقته على العرض… واليمن إلى مرحلة خامسة



النهار: التعبئة حول النزوح... هل تخرق الموقف الدولي؟

الجمهورية: لوثيقة موقف لإعادة النازحين

لقاء ثانٍ مع دول مؤثرة





l'orient le jour: Retour des Syriens : Bkerké entre de plain-pied dans le débat



عناوين بعض الصحف العربية

الأنباء الكويتية: مصدر لـ «الأنباء»: إعادة تحريك الملف الرئاسي بعد «الهدنة» وغربلة لأسماء المرشحين المقبولين



الشرق الاوسط السعودية: نتنياهو رداً على تعليق شحنات الأسلحة الأميركية: سنقف بمفردنا إذا لزم الأمر