عناوين الصحف ليوم الجمعة 10 أيار 2024

الأخبار: إسرائيل تعاند أميركا: لا وقف للحرب
كيف تكيّفت المقاومة مع واقع الجبهة؟ من الدفاع السلبي إلى «الصياد القاتل»
نداء الوطن: بكركي تضع الدولة أمام مسؤولياتها وجعجع ينقل التحرّك إلى بروكسل
"مفوضية اللاجئين" تنضم إلى "رشوة المليار" وتحرّك نيابي لوقف عملها في لبنان
اللواء: توقُّف المفاوضات يُنذر بمواجهات ضارية.. والوسيط الفرنسي يستنكف!
200 نازح إلى سوريا الثلاثاء ومطالبة قطر بإخراج لبنانيات من رفح .. وتصعيد قواتي بوجه «مفوضية اللاجئين»
البناء: بايدن يهدد نتنياهو بوقف كل الأسلحة والذخائر إذا ذهب إلى معركة رفح الكبرى نتنياهو: سنقاتل وحدنا إذا اقتضى الأمر… وتظاهرات تأييد وتنديد في واشنطن وفد حماس غادر القاهرة متمسكاً بموافقته على العرض… واليمن إلى مرحلة خامسة
النهار: التعبئة حول النزوح... هل تخرق الموقف الدولي؟
الجمهورية: لوثيقة موقف لإعادة النازحين
لقاء ثانٍ مع دول مؤثرة
l'orient le jour: Retour des Syriens : Bkerké entre de plain-pied dans le débat
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: مصدر لـ «الأنباء»: إعادة تحريك الملف الرئاسي بعد «الهدنة» وغربلة لأسماء المرشحين المقبولين
الشرق الاوسط السعودية: نتنياهو رداً على تعليق شحنات الأسلحة الأميركية: سنقف بمفردنا إذا لزم الأمر