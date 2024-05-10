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عناوين الصحف ليوم الجمعة 10 أيار 2024

10
MAY
2024
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الأخبار: إسرائيل تعاند أميركا: لا وقف للحرب

كيف تكيّفت المقاومة مع واقع الجبهة؟ من الدفاع السلبي إلى «الصياد القاتل»

 

 

 

نداء الوطن: بكركي تضع الدولة أمام مسؤولياتها وجعجع ينقل التحرّك إلى بروكسل
"مفوضية اللاجئين" تنضم إلى "رشوة المليار" وتحرّك نيابي لوقف عملها في لبنان

 

 

 

اللواء: توقُّف المفاوضات يُنذر بمواجهات ضارية.. والوسيط الفرنسي يستنكف!
200 نازح إلى سوريا الثلاثاء ومطالبة قطر بإخراج لبنانيات من رفح .. وتصعيد قواتي بوجه «مفوضية اللاجئين»

 

 

 


البناء: بايدن يهدد نتنياهو بوقف كل الأسلحة والذخائر إذا ذهب إلى معركة رفح الكبرى نتنياهو: سنقاتل وحدنا إذا اقتضى الأمر… وتظاهرات تأييد وتنديد في واشنطن وفد حماس غادر القاهرة متمسكاً بموافقته على العرض… واليمن إلى مرحلة خامسة

 

 

 


النهار: التعبئة حول النزوح... هل تخرق الموقف الدولي؟

 

 

 

 

الجمهورية: لوثيقة موقف لإعادة النازحين
لقاء ثانٍ مع دول مؤثرة

 

 



l'orient le jour: Retour des Syriens : Bkerké entre de plain-pied dans le débat

 

 


عناوين بعض الصحف العربية

 

الأنباء الكويتية: مصدر لـ «الأنباء»: إعادة تحريك الملف الرئاسي بعد «الهدنة» وغربلة لأسماء المرشحين المقبولين

 

 


الشرق الاوسط السعودية: نتنياهو رداً على تعليق شحنات الأسلحة الأميركية: سنقف بمفردنا إذا لزم الأمر

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