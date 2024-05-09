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مسؤول مكتب طلاب الجامعة اللبنانية في التيار الوطني الحر ميشال غاوي في الوقفة الإحتجاجية: "صوتنا رح يضل عالي بوج كل مين مانع عودة النازحين"

9
MAY
2024
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ألقى مسؤول مكتب طلاب الجامعة اللبنانية في التيار الوطني الحر ميشال غاوي كلمة خلال الوقفة الإحتجاجية أمام الأسكوا إزاء السياسات المتبعة في النزوح السوري، وهنا نصها الكامل:

من ١٣ سنة حكينا وما حدا حبّ يعبرنا
من ١٢ سنة قرروا يردو بالسياسة وطلعوا على عرسال اتضامنوا مع جبهة النصرة وداعش
من بعدا صارت هالسنين تمرق
نحنا نحكي وهني مطنشين
نحنا خايفين عبلدنا وهني مترقبين وناطرين لحظة دولية تعطيهن الضو الاخضر ليستعملو ورقة النزوح ليتآمرو عالداخل والجيران.
ووصلت الوقاحة انن حتى يسكتوا عن دبح عسكرنا وعن احتلال جرودنا

ومن ٥ سنين انفجرت بوجنا تهمة العنصرية بالشارع والاعلام والجامعات.
صار الشباب العوني بالجامعات branded انو عنصري وجاهل ومتخلف...
وشبابنا تحولوا بنظر زملائن بالجامعة لوحوش بلا قلب ولهمجيين بلا ضمير ولعنصريين نازيين لانن ما خافوا وما ترددوا يجاهرو انو النزوح السوري على بلدنا خطر لازم نتصدالو.
فبدل ما يلاقو التعاون والتجاوب لاقوا التطاول والالغاء.

واليوم،
فجأة،
وعيوا جماعة ال woke انو الجرايم زادت وعم تهدد كل المناطق
ووعيوا جماعة حقوق الانسان انو ما رح يبقى لا حجر ولا انسان بهل بلد بظل هالانفجار السكاني الرهيب
اما جماعة الاحزاب فاكتشفوا انو الوعد بالاستفادة السياسية والامنية والمالية من النازحين انعدمت بعدما وصلت الحرب السورية لخواتيما فانتفضوا.
بس ع شو انتفضوا؟
هل عملوا مراجعة انن غلطوا وعم ندفع كلنا التمن؟
لاء
هل انتفضوا على يلي سبب ازمة النزوح وعم يمول بقائن ويطالب بدمجن؟
لاء
انتفضوا عالنازح بهمجيتن المعهودة وعم يجربو يجروا الشارع لمشكل بيخلق دم وبوصلنا لخطر اكبر وجريمة اعظم.

نحنا اليوم كشباب التيار الوطني الحر جينا نقول انو نحنا ورا قيادة التيار بالمعركة السياسية والدبلوماسية لنضمن عودة النازحين ونشيل الخطر عنا
وبنفس الوقت نحنا ورا قيادة التيار بمنع الفتنة والدم
ومنوعدكن انو رح نخلّي صوتنا عالي بوج كل مين مانع عودة النازحين
من الاتحاد الاوروبي لل unhcr والجمعيات
ورح نبقى بالمرصاد لكل رجل اعمال من رئيس الحكومة ونزول
فاتح بازار ليبيع ويشتري بالرخص على حساب النازحين والدولة والشعب اللبناني.
نحنا شباب التيار الوطني الحر
خلقنا لنواجه ونتحدى
وتعودنا نوقف وحدنا بوج الكل
من هون جايين نعلن انو:
معركتنا ما رح تخلص قبل ما نحرر ارضنا من كل تاجر ونازح ولاجئ

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