مارون يلتقي سفير لبنان في نيجيريا..و هذا ما تم بحثه

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استهل عضو تكتل لبنان القوي النائب شربل مارون زيارته لنيجيريا في العاصمة أبوجا بلقاء سعادة السفير حسام دياب يرافقه منسق التيار المهندس خالد شمعون. وقد حمل مارون هواجس اللبنانيين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد على مختلف الصعد وسبل التعاون مع الجالية اللبنانية في أبوجا، وفي هذا الاطار عرض السفير دياب رؤيته لكيفية معالجة ملف النزوح السوري الذي يرخي بثقله على كاهل اللبنانيين. كما تم البحث في العلاقات الثنائية بين لبنان ونيجريا وكيفية الوقوف عند أي صعوبة ممكن أن تعترض أحوال الجالية اللبنانية. وكانت زيارة لمقر السفارة الجديد ولمنزل السفير اللذين يشيّدان بتبرع من الجالية اللبنانية.