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الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تستكمل سلسلة الاجتماعات الافتراضية "للشبكة الوطنية للنساء في صنع القرار المحلي"

9
MAY
2024
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استكملت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من السفارة الكندية في لبنان، سلسلة الاجتماعات الافتراضية "للشبكة الوطنية للنساء في صنع القرار المحلي"، باللقاء الثالث حول "تقييم الاحتياجات المحلية، تحديد الميزانية وإدارة المشاريع" مع رئيسات وعضوات مجالس بلدية وسيدات ناشطات على الصعيد المحلي.
 
وخلال الجلسة الأولى، قدّم الدكتور رمزي الحاج أستاذ محاضر في الجامعة الأميركية، عرضًا حول أهمية تنفيذ وتخطيط مشروع على الصعيد المحلي.
 
بعدها، عرضت السيدة لينا خير رحمة المتخصصة في إدارة المشاريع تقييم الاحتياجات المحلية وكيفية استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. أما الجلسة الثالثة فقدّمتها السيدة سارة الحلو المتخصصة في إدارة المشاريع، وتمّ خلالها عرض لمراحل إدارة المشاريع.
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