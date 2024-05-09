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كتبت "النهار":

لم يكن التدهور الميداني الآخذ في التفاقم والاتساع في الجنوب وعلى امتداد الحدود مع إسرائيل يحتاج الى اطلاق تهديدات إضافية لوزير الدفاع الإسرائيلي بـ”صيف ساخن”، اذ ان وتيرة تبادل المواجهات والغارات والقصف بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله” شهدت في الساعات الأربع والعشرين الفائتة مستوى قياسيا جديدا من العنف والحدة بما رفع تاليا وتيرة المخاوف من انفجار ميداني واسع الى الذروة. وسواء صحت التوقعات المتصلة بجولات الجهود الديبلوماسية لوقف النار في غزة بحيث عادت الرهانات على تعويم جهود إحلال هدنة هناك تنسحب تلقائيا على الجنوب اللبناني، تبرز مخاوف من نيات إسرائيلية تحديدا لعدم الربط اطلاقا بين أي تهدئة محتملة في غزة وتهدئة مترابطة معها في الجنوب حتى لو كان معظم المراقبين يتعاملون مع التهديدات الإسرائيلية للبنان من منطلق كونها دعائية وظرفية الى حين بلورة التطورات في غزة أولا. ولكن المخاوف تكتسب جديتها في ظل التدمير المنهجي الذي يطاول البلدات والقرى الحدودية بحيث بدا واضحا ان أسوأ السيناريوات المطروحة هو إطالة امد حرب الاستنزاف والتدمير ولو عجزت إسرائيل عن تنفيذ تهديداتها بعملية كبيرة لا تزال مستبعدة الى حدود كبيرة لأسباب ميدانية واستراتيجية وديبلوماسية عديدة.

في مناخ التصعيد الميداني المتواصل هذا اطلق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أثناء تفقده الحدود مع لبنان امس تهديدات جديدة فقال : “يبدو أن الصيف المقبل سيكون ساخنًا” ، ولفت إلى أن “العمليات في الجبهة الشمالية لم تكتمل. .. ما حدث في غزة سيتكرر في شكل جنوني في لبنان” . وعن إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم، قال: “مصرون على إعادة سكان شمال إسرائيل إلى بيوتهم بأمان وإعادة بناء ما تهدم”.

في غضون ذلك كان الطيران الحربي الاسرائيلي ينفذ سلسلة غارات استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب والمنطقة الحرجية الواقعة بين عيتا الشعب ورامية. كما سجّلت غارة على الأطراف بين حولا ومركبا فيما استهدفت المدفعية الاسرائيلية أطراف الناقورة وكفرشوبا وحلتا وكفرحمام وبلدة يارون. واستهدفت الطائرات الإسرائيلية تل نحاس في أطراف بلدة كفركلا. وأغار الطيران على تلة الغزلان في عرمتى في جبل الريحان، وعلى بلدة الخيام. وأدّت الغارات الى اشتعال النار في الاحراج المتاخمة للخط الازرق قرب بلدتي رامية وعيتا الشعب. وقال الجيش الإسرائيلي انه شنّ “هجمات واسعة النطاق” في لبنان، بلغت 18 غارة على جبل بلاط وأطراف بلدتي رامية وبيت ليف في القطاع الأوسط . واعلن بعد الظهر أنه شن هجوماً واسع النطاق على أكثر من 20 هدفاً لـ”حزب الله” . واستهدفت غارة منزلا في الحارة الجنوبية الغربية لبلدة الخيام ما ادى الى سقوط 3 شهداء وعدد من الاصابات، فضلا عن تدميره بشكل كامل، حيث عملت فرق الاسعاف على رفع الانقاض. ولاحقا شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة أخرى على العديسة وأفادت معلومات ان إصابات سجلت في منزل دمرته الغارة فيما أفادت تقارير لاحقة ان عنصرين من “حزب الله” سقطا في الغارة.

وفي المقابل كثف “حزب الله “عملياته، فاعلن استهداف مبنى يستخدمه جنود اسرائيليون في مستعمرة المطلة وآخر في مستعمرة المنارة ومبنيين في مستعمرة شلومي. كما اعلن بعد الظهر انه “بعد رصد ‏‏ومتابعة لحركة جنود العدو الإسرائيلي في موقع المالكية وعند دخولهم الى احدى دشمه استهدفناها بالصواريخ ‏‏الموجهة وأصبناها إصابة مباشرة. وبالتزامن مع ذلك، دكينا الموقع بقذائف المدفعية واوقعنا أفراد حاميته بين ‏قتيل وجريح. كما استهدفنا تجهيزاته التجسسية ‏ودمرناها”.

وكان الحزب اعلن تنفيذ “هجوم جوي بمسيّرات انقضاضيه على مقر قيادة اللواء الغربي المستحدث في يعرا وأصابه بدقة”. واعلن ايضا استهدافه بصاروخ بركان مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت الإسرائيلية.

واشارت وسائل إعلام إسرائيلية الى ان “حزب الله” استهدف قاعدة بيرانيت في الجليل الغربي بصاروخ بركان بعد وقت قصير من مغادرة وزير الدفاع يوآف غالانت”. وعصرا، اعلن الحزب استهدافه موقع السماقة في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة . وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد اشارت في وقت سابق الى حادثة على الحدود الشمالية أدت إلى مقتل جندي احتياط وعدد من الإصابات وافادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حزب الله أطلق أكثر من 50 صاروخاً مضادا للدروع على شمال إسرائيل امس.