"هبة المليار" تعويض على غضّ النظر عن اتفاقيات دوليّة على أرض لبنان؟

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الديار: يستمر السجال على الساحة الداخلية حول القرار الأوروبي بمنح لبنان مليار يورو لمساعدته على تحمل أعباء النزوح السوري على أراضيه، حيث يشدِّد نائب رئيس الحكومة السابق وعضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني لـ "الديار"، على رفض "القوات اللبنانية" الهبة الأوروبية و"الطريقة التي ستتم بها شكلاً ومضموناً"، معتبراً أن "إعطاء لبنان مليار دولار، يهدف للسكوت على وجود النازحين وكأنه تعويض على غضّ النظر على المخالفات والإتفاقيات التي تحصل على الأراضي اللبنانية من قبل مؤسّسات دولية موجودة".

ويؤكد إن "هذا الأمر غير مقبول، خصوصاً أنه بالطريقة وبالتنفيذ، تم رمي رقم المليار من دون تحديد آلية ووجهة صرفه ومن سيستلمه وشروطه ومن دون أن يمرّ على المجلس النيابي، وبالتالي، هناك الكثير من الأمور التي تتطلب التوضيح، ولكن بشكل أساسي، فإن هذه الأموال هي مقابل النزوح أو مقابل الوجود غير القانوني للسوريين في لبنان".