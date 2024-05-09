living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اقتتال بين فصائل أنقرة

9
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية: مع تواصل التظاهرات ضد تنظيم جبهة النصرة الإرهابي ومتزعمه المدعو أبو محمد الجولاني احرق مجهولون سيارة تستخدم في نقل المتظاهرين والمعدات الخاصة بالتظاهرات في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، وسط اتهامات لأفراد فيما يسمى «الجهاز الأمني» التابع للتنظيم بالقيام بذلك.

 

وذكرت مصادر إعلامية معارضة أن مجهولين أقدموا على إضرام النيران بسيارة مدني يستخدمها في نقل المتظاهرين والمعدات الخاصة بالتظاهرات المعارضة لـ«النصرة» في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، وسط اتهامات لأفراد الجهاز الأمني التابع لـ«النصرة» بمعاقبة المتظاهرين، في ظل منع «النصرة» مسلحيها بالرد على التظاهرات.

 

وأشارت المصادر إلى أن يوم أول أمس شهد تظاهر العشرات في 3 بلدات بريف إدلب، ضد «النصرة» وزعيمها الجولاني، حيث خرج أهالي في بلدات الجانودية وبنش وأرمناز.

 

من جهة ثانية ووفق وكالة «نورث برس» الكردية التابعة لميليشيات «قوات سورية الديمقراطية – قسد» اندلعت اشتباكات مساء أول أمس داخل قيادة فصيل «جيش الشرقية» الموالي للاحتلال للتركي، في معبر حمام في بلدة جنديرس بريف عفرين المحتلة شمال حلب.

 

ونقلت الوكالة عن مصادر معارضة أن سبب الاشتباكات هو الخلاف على العوائد المالية للفصيل المذكور، بين المتزعمين أبو «هشام خشام» و«أبو المعتصم خشام» من جهة، ومتزعم آخر يُعرف بـ«أبو هادي».

 

وأدت الاشتباكات إلى إصابة 3 أشخاص من الفصيل، ما تسبب بحالة من التوتر والاستنفار العسكري بالمنطقة.

 

ولاتزال حالة الاستنفار العسكري مستمرة، وسط مخاوف من تجدد الاشتباكات داخل صفوف الفصيل.

 

كما شهدت مناطق ريف حلب أول أمس حسب الوكالة استنفاراً عسكرياً بين فصيل أحدهما موالٍ للاحتلال التركي والآخر لـ«النصرة».

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   