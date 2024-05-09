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عناوين الصحف ليوم الخميس 9 أيار 2024

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الأخبار: أميركا «تقنّن» السلاح: إسرائيل تحت الضغط

تثبيت لإسناد غزّة وتعطيل للمناورات السياسية: حزب الله يرفع سقف المواجهة
المستشفيات الخاصة: لا علاج للفقراء

 

 

 

اللواء: القصف يتجاوز «قواعد اللعبة».. وقذائف على غالانت قبل «الصيف الساخن»
النزوح يتقدَّم على الـ1701 وملف الرئاسة.. واتصالات لإبعاد الاتهامات عن جلسة الأربعاء

 

 

 

البناء: الاحتلال يواصل العدوان على رفح والمقاومة تستهدف تجمعاته وتشتبك مع قواته / واشنطن تكشف عن تعليق شحنة سلاح للكيان احتجاجاً على «معركة غير منسّقة» / تحوّل نوعيّ في جبهة لبنان: تدمير المنازل التي يستخدمها الاحتلال على الحدود /

 

 

 

نداء الوطن: سقوط 5 عناصر لـ"الحزب" و"الجهاد"... وإسرائيل تتوعّد بـ"صيف ساخن"
ناقوس الكنيسة يسبق مطرقة برّي: خطر النزوح أكبر من "رشوة المليار"

 

 

 

النهار: التهديد بـ"الصيف الساخن"... استنزاف طويل

 

 

 

الجمهورية: واشنطن: لهدنة من غزة إلى لبنان
عودة حاسمة لجونسون: صيف واعد

 

 


l'orient le jour: Bilan de sept mois de guerre : 1,5 milliard de dollars de dégâts et plus de 350 morts
« L’été pourrait être très chaud », avertit Gallant ; cinq tués mercredi côté libanais.

 

 



عناوين بعض الصحف العربية

 


الأنباء الكويتية: مصدر مطلع لـ «الأنباء»: هوكشتاين وضع أفكار الحل للتوتر الحدودي في عهدة بري مدركاً أنه لا بد من تفاهم
الاختلاف على ملف النازحين السوريين يزيد من تفكك الدولة وجلسة المناقشة النيابية العامة تدار بطريقة «تدوير الزوايا»

 

 

 


الشرق الأوسط السعودية: بايدن: القنابل التي أوقفنا إرسالها لإسرائيل قتلت مدنيين في غزة

 

 

 

الوطن السورية: هنأ بوتين بتنصيبه رئيساً لروسيا الاتحادية لولاية جديدة … الرئيس الأسد للقيادة المركزية: الحوار أحد أهم آليات تعزيز حضور «البعث»

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