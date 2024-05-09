طاولة مستديرة في بكركي وتحركات شعبية "للتيار"... "التقدمي": لفتح حوار مع الدولة السورية

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

اليوم، يعقد في بكركي طاولة مستديرة لمناقشة ملف النازحين في حضور وزراء العدل والخارجية والشؤون الاجتماعية واعضاء اللجان الاستشارية والقانونية والدستورية في الصرح، وعدد من المتخصصين في شؤون الهجرة، ومن المتوقع صياغة تصور شامل ومتكامل عن النزوح السوري .

كما يبدأ التيار الوطني الحر سلسلة تحركات سياسية وشعبية تحت عنوان ترحيل النازحين غير الشرعيين، وقام امس بزيارات لسفراء في الاتحاد الاوروبي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، ويزور الوفد اليوم بري وميقاتي ويتوجهان بتحركات شعبية على الارض.

في موازاة ذلك، بدأ اللقاء الديموقراطي ايضا تحركا مماثلا عبر توزيع الوثيقة التي اعدها لمعالجة ملف النزوح وسلمها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط الى الرئيس بري، على ان يستكمل نواب اللقاء جولاتهم على كل الاطراف السياسية لتسليم الورقة التي تتضمن دعوة لفتح حوار مع الدولة السورية بشان النازحين.



