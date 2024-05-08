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نارُ العدوان تلفحُ الجنوب من أقصاهُ إلى أقصاه، وألسنتُها تطال مناطقَ لبنانية أخرى، على وقع تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي بصيف ساخن على جبهة الشمال. أما في رفَح، فالهجومُ الإسرائيلي باقٍ ومستمر، على رغم تأكيد البيت الأبيض أن المفاوضات متواصلة بين الكيان العِبري وحماس، وأن تقارباً حصل بدرجة كافية تسمح بالتوصل إلى اتفاق.

وفي غضون ذلك، تبقى الملفاتُ السياسية اللبنانية معلَّقة في انتظار اتضاحِ المشهد في غزة، وانعكاسِه المفترض على الجنوب. غير ان ملف النزوح السوري يفرضُ نفسَه أكثر فأكثر على الساحة الداخلية يوماً بعد يوم، حيث ينظم التيار الوطني الحر في تمام الخامسة والنصف من عصر الغد وقفة احتجاجية في حديقة الإسكوا في بيروت، تأكيداً للتمسك بلبنان ووجودِه، ورفضاً لكل المحاولات الخارجية لتصفية قضية النزوج السوري على أرضه. وكان التيار بدأ سلسلة لقاءات سياسية وديبلوماسية، استهلها أمس باجتماع مع وزير الخارجية، ثم سفيرة الاتحاد الاوروبي، على يلتقي وفد منه غداً رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بعد غد.