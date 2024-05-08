سيزار ابي خليل لل otv: نعارض مسألة وحدة الجبهات و لا يمكن لاحد في لبنان اختصار موقع رئاسة الجمهورية

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اشار عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار ابي خليل في اطلالة تلفيزيونية انه يجب فصل الملف الرئاسي عن الملف الاقليمي و اضاف "نحن كنواب لدينا تفويض شعبي لننتخب رئيس في مجلس النواب و لا يمكن لاحد في لبنان اختصار موقع رئاسة الجمهورية"

و اضاف: حين حذر التيار الوطني الحر من عدم جدية الحلفاء كما الخصوم ببناء الدولة ومحاربة الفساد والتدقيق الجنائي قاموا بانقلاب 17 تشرين

و عن ملف النزوح السوري قال ابي خليل بدأ في مكان ما الحديث عن تمويل العودة وعن مناطق آمنة يمكن ان يعود اليها النازحون و التيار الوطني الحر يرحب بكل مساعدة تأني من الاصدقاء بشرط الا تكون على حساب سيادتنا

و ختم: نعارض مسألة وحدة الجبهات وهذا الموضوع خلافي مع حزب الله