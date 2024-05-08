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"بعد تعرضه لاعتداء"... ترزيان: هنيئًا لك أيها الحقير على تصويرك فيديو غير أخلاقي

8
MAY
2024
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صدر عن المكتب الإعلامي للنائب هاكوب ترزيان البيان التالي:

يشكر النائب هاكوب ترزيان أبناء الأشرفية على عاطفتهم وتضامنهم معه. وكل من قام بالإطمئنان على صحته بعد الإعتداء الذي تعرض له الأحد في الخامس من شهر أيار الجاري، خلال جولة تفقدية له كان يقوم بها بناء لطلب من سكان منطقة الأشرفية، البدوي لأملاك بلدية بيروت المحتلة والذي يتم إستثماره من قبل المحتلين.
وجاء في البيان : مهام النائب في البرلمان تحتم عليه أن يكون أولًا أمينًا على حقوق الدولة والشعب من خلال التشريع والرقابة. وما قام به النائب ترزيان متفقدًا أملاك بلدية بيروت المحتلة عن غير وجه حق، هو من صلب مهامه كنائب عن دائرة بيروت الأولى.

وقد قام محامو النائب ترزيان باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدي وبحق كل من يقوم بالتحريض الطائفي والتحريض بالقتل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان أهالي الأشرفية شارع البدوي طريق النهر، أصدروا بيانًا، شكروا فيه النائب هاكوب ترزيان على جهوده الحثيثة لاسترجاع أملاك بلدية بيروت، التي هي حق كل مواطن، واستنكروا التعرض له بالضرب والإهانات والشتائم، فما هو إلا مواطن لبناني أرمني يمثّل كل اللبنانيين ، فما كان المواطن الأرمني أبدًا لاجئًا في موطنه الأول والنهائي لبنان.

أضاف البيان: “كما نستنكر أشد الاستنكار الحقن الطائفي الذي ظهر عبر فيديو من دخيل على منطقتنا لبثّ سمومه فيها.. فيا أيها الدخيل لمنطقتنا نود أن نؤكد لك أن عيشنا المشترك بألف خير بعيدًا عن سمومك التي بثيتها بنية الحقن الطائفي ولغاية تجميع عدد مشاهدين لا ينتمون لمنطقتنا أبدًا وحتى من غير اللبنانيين.

كما نطلب من القضاء ومحافظ مدينة بيروت التحرك سريعًا لاسترجاع أختام الشمع الأحمر وإعطاء كل مواطن شريف حقه.

وأخيرًا هنيئًا لك أيها الحقير على تصويرك فيديو غير أخلاقي، وهنيئًا لنا بأمثال نائبنا الأرمني الوطني اللبناني الأصيل هاكوب ترزيان”.

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