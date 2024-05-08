طلب من بري للبنك الدولي إثر العدوان الاسرائيلي

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي رئيس" اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد ضمّ نواب "اللقاء الديمقراطي" مروان حمادة، أكرم شهيب ، وائل أبو فاعور ، هادي أبو الحسن ، بلال عبدالله ، وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، حيث جرى إستعراض مختلف المستجدات والأوضاع الراهنة لاسيما الميدانية منها على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على قطاع غزة وجنوب لبنان ،
وتابع الرئيس بري أيضاً الاوضاع العامة لا سيما الاقتصادية منها خلال لقائه وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام .
بدوره ، طلب الرئيس نبيه بري من البنك الدولي" التعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية بإجراء المسوحات اللازمة على مختلف المستويات لا سيما في مجالات البنى التحتية والمساحات الحرجية والزراعية ومنشآت المياه والكهرباء والإتصالات فضلاً عن المنشآت الصحية والتربوية والمدنية وكل القطاعات التي تضررت بفعل العدوان الاسرائيلي المتواصل ".
وبعد الظهر استقبل الرئيس بري سفير كوريا الجنوبية في لبنان أيل بارك حيث جرى عرض لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.