رابطة موظفي الإدارة العامة: لا عمل من دون راتب وأي طرح يحدد دوام المغادرة عند الثالثة والنصف هو مرفوض

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أكد عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة المهندس إبراهيم نحال أن "لا عمل من دون راتب لذلك أي طرح يحدد دوام المغادرة عند الثالثة والنصف هو مرفوض."

وذكّر في حديث الى "الوكالة الوطنية للإعلام" "عندما أقر تصحيح الرواتب في العام 2017 مع تمديد الدوام حتى الساعة الثالثة والنصف رفضنا ذلك رفضا قاطعا واليوم لن نقبل بذلك من دون تصحيح الرواتب والأجور في حين رواتبنا تراجعت بنسبة 97% ونحن اليوم نتقاضى 3% من قيمتها في السابق. وإذا احتسبنا كل الإضافات وبدل المثابرة لن نستعيد 30% من قيمة رواتبنا. من هنا كل ما يتم اعداده من حلول مؤقتة لا يخدم القطاع بل إلى ضربه."

ولفت إلى أن" الكلام عن قرار يقضي بالعودة إلى تحديد الساعة الثالثة والنصف لمغادرة العمل أحدث بلبلة كبيرة في صفوف الموظفين خصوصا لدى الموظفات المتزوجات ولديهن اولاد في المدارس بحيث ستواجههن مشكلة كبيرة على مستوى تأمين وسيلة نقل أولادهم الذي سيفرض عليهن وتأمين استقبالهم في المنازل بغياب الأهل هذا بالاضافة الى ان الدوام سيكون غير مجد ومن دون اي قيمة مادية أو معنوية."

وتابع:"نحن اليوم نخوض معركة تصحيح الرواتب والأجور وإذ بنا نفاجأ بكلام عن إجراء عملية تصنيف وتوصيف وهذا يتطلب وقتا طويلا وذلك من دون الأخذ برأي الرابطة التي أكدت مرارا وتكرارا أن اليد ممدودة للمفاوضات ومناقشة لإعداد مشروع سلسلة رتب ورواتب بشكل جدي من أجل مصلحة الموظفين".