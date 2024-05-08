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مجلس اساقفة زحلة والبقاع طالب ميقاتي والحاج حسن استمرار تفويض لحود بملف النبيذ

8
MAY
2024
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عقد مجلس اساقفة زحلة والبقاع اجتماعاً في مطرانية زحلة المارونية بحضور راعي ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم، راعي ابرشية زحلة المارونية المطران جوزف معوض، راعي ابرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس المتروبوليت انطونيوس الصوري و راعي ابرشية زحلة والبقاع للسريان الأرثوذكس المطران بولس سفر وأمين سر المجلس الأرشمندريت ايلي بو شعيا، واصدر البيان التالي:
استغرب مجلس أساقفة زحلة والبقاع سحب تفويض مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود بصلاحية وزير الزراعة المحددة في القانون ٢١٦/٢٠٠٠ بملف النبيذ وفق الآلية المتبعة مع الوزير. ويناشد السادة الأساقفة مجلس الوزراء مجتمعاً وخاصة رئيسه دولة الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، استمرار تفويض المدير العام لويس لحود في هذا المجال.
كما يشيد مجلس الأساقفة بجهود المدير العام لويس لحود في تطوير الزراعة عموما وتطوير قطاع النبيذ خصوصا، ونجاحه في خدمة زحلة والبقاع ولبنان.

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