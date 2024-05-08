وقفة احتجاجية لعمال بلدية صور...!

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نفذ عمال ومستخدمو بلدية صور وقفة احتجاجية امام مقر البلدية طالبوا فيها الوزارات المعنية باعطاء البلديات عائداتها المالية كي تتمكن من تغطية الرواتب وفق الزيادات التي اقرتها الحكومة مؤخرا.

وطالب باسمهم رئيس نقابة عمال ومستخدمي بلدية صور هلال جعفر الحكومة ب"تحقيق مطالب عمال وموظفي البلديات، وضرورة تشريع قوانين لزيادة عائدات البلديات كي تتمكن من الاستمرار في خدمة المواطنين والقيام بواجباتها".

ودعا المعنيين" الى "إعداد مشروع قانون ينصف فيه عمال البلديات وتنسيبهم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تعاونية الموظفين".

كما طالب جعفر ب"إعداد مشروع قانون يفعل دور وزارة الشؤون البلدية والقروية وضم كافة موظفي عمال البلديات واتحادات البلديات لملاك الوزارة"، آملا "الاستجابة للمطالب من اجل استدامة عمل البلديات".