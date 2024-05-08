العدو أطلق نيران رشاشاته الثقيلة على أطراف رميش ورامية فجرا

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أغار العدو قبل منتصف الليل، على أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط، ما ادى الى اضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية والمنازل المحيطة.

وفجرا، تعرضت أطراف بلدتي رميش ورامية لنيران الاسلحة الرشاشة الثقيلة من مواقع العدو المتاخمة للخط الازرق والتي استهدفت خزانات المياه على أسطح المنازل والطرق بين القرى الحدودية.

وكان العدو الاسرائيلي أطلق طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى بلدات مجدل زون وطيرحرفا.

وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي حتى ساعات الصباح الاولى فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.