الوطن السورية: وزير العمل اللبناني: لا يوجد حل قريب لأزمة النازحين السوريين في لبنان

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الوطن السورية: بينما اعتبر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مصطفى بيرم، أنه لا يوجد حل قريب لأزمة النازحين السوريين الموجودين في الأراضي اللبنانية، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى جلسة يوم 15 الجاري لمناقشة الموقف من «الهبة المالية» التي أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديمها لبلاده مؤخراً والتي اعتبرها بعض الساسة اللبنانيين أنها رشوة من أجل إبقاء النازحين السوريين في لبنان.

وخلال حديث لإذاعة «سبوتنيك» الروسية، قال بيرم: إنه «لا حل قريباً لهذه الأزمة»، مشيراً إلى أنه «عوضاً أن يقدموا لهم الأموال (للنازحين السوريين) للبقاء في لبنان، دعوهم إلى أن يعودوا إلى بلادهم»، معتبراً أن «اللبنانيين يتحملون المسؤولية الكبيرة لزيادة أزمة النازحين».