أسرار الصحف ليوم الأربعاء 8 أيار 2024

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مسؤول عربي شارك في مفاوضات اتفاق غزة إن مدير المخابرات الأميركية وليم بيرنز وافق على التعديلات التي تضمّنها المقترح الأخير الذي قبلته حركة حماس وقوى المقاومة باعتباره آخر محاولة لتفادي ذهاب المنطقة إلى حرب كبرى في ضوء تقدير موقف أميركي أن حماس تحظى بدعم محور المقاومة، بما في ذلك إيران للتمسك بشروطها، ولو أدّت إلى حرب شاملة. وأن واشنطن عبّرت بالمقابل عن سعيها لتفادي هذه الكأس المرّة برفضها رداً إسرائيلياً مناسباً على الردّ الإيرانيّ الرادع ثم بسحب قطعها البحريّة من البحر الأحمر.

خفايا

تفيد معلومات أن نائباً بارزاً في تكتل نيابيّ عند سؤاله خلال لقاء سياسيّ عام عن سبب غياب رئيس الكتلة عن الساحة السياسية، أجاب “فوّتنا بأكثر من حيط”. وهذا ما دفع بوالده للعودة إلى الإشراف على إدارة الدفة السياسيّة في الكتلة النيابيّة والحزب والبيت السياسيّ التقليديّ العريق.



اللواء: أسرار

لغز

من المتوقع أن يأخذ «الرد الثنائي» على المقترح الفرنسي بعض الوقت، بانتظار جلاء وضعية الهدنة في غزة!





غمز

توقف مسؤول عند تصريح نيابي، واعتبر مضمونه لا يتفق مع ما هو معمول به في شأن يثير ضجة كبيرة..





همس

تدرك دولة كبرى، حسب ما نُقل عن مصدر دبلوماسي أن عملها ضمن مجموعة عاملة، لا يأتي بنتائج مأمول بها، ومع ذلك مستمرة في دورها تجاه لبنان.

نداء الوطن: خفايا

يدرس الفريق القانوني للنائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون امكانية تقديم دعوى مخاصمة الدولة على خلفية الأخطاء التي ارتكبها رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود الذي يرأس بدوره الهيئة القضائية العليا للتأديب الناظرة في استئناف عون قرار صرفها من القضاء.

يتفاخر وزير في الحكومة بأنه لن ينفّذ حكم مجلس الشورى الصادر منذ حوالى السنتين والمتعلق بإبطال قرار إقالة مديرة من مركزها تعسفاً وتعيين مدير محسوب على تيار سياسي مكانها، علماً أنه يشكو من سوء أدائه.