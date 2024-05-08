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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 8 أيار 2024

8
MAY
2024
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الأخبار: «عراضة» رفح: إسرائيل تريد «سلّماً»

بهدف إدخال مصارف أجنبية: خطّة ميقاتي لشراء سندات اليوروبوندز
أميركا تهدّد: بناء الأبراج أو وقف دعم الجيش

 

 

 


الجمهورية: جلسة نيابية للنزوح الأسبوع المقبل
قصة قبول حماس "بالصفقة"

 

 

 


النهار: رفض "ناعم" من "الثنائي" للورقة الفرنسية

 

 

 



البناء: حماس تمسك زمام المبادرة التفاوضي بقبول آخر صيغة للوسطاء وتُحرج نتنياهو / النص المقترح يلبي شرط حماس بربط إنهاء ملف الأسرى بإنهاء الحرب والحصار / الاحتلال يقتحم معبر رفح… ومقتل ضابطين في المطلة… و3 قتلى في كرم بو سالم /

 

 

 

 

اللواء: إصابات موجعة لجيش الإحتلال جنوباً.. والتصعيد بين «الانتقام» ورفح
تسابق مسيحي في الحملة على النزوح وجلسة نيابية الأربعاء.. و«الثنائي» سلَّم الردّ على الورقة الفرنسية

 

 

 


نداء الوطن: تشديد مصري - فرنسي على إنهاء الشغور الرئاسي وتطبيق القرار 1701
"جلسة المليار" مضبطة نيابية لـ"المنظومة": لا للهبات... نعم لتطبيق القوانين بحزم

 

 

 

 

l'orient le jour: Au Liban-Sud, la guerre au rythme des négociations sur Gaza

 


عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: البيت الأبيض يجب على معبري رفح وكرم أبو سالم «أن يفتحا»

 

 

 


الأنباء الكويتية: مصدر سياسي رفيع لـ «الأنباء»: ميقاتي مرتاح ولا خوف على الحكومة المغطاة من المجتمع الدولي والمحلي
بري يأخذ الهبة الأوروبية على «عاتق المجلس النيابي» بالدعوة إلى جلسة عامة لمناقشتها

 

 

 


الوطن السورية: غزة بلا مساعدات.. تحذير من انهيار مفاوضات الهدنة وتنديد دولي بالعدوان.. وواشنطن: العملية محدودة! … جيش الاحتلال يقتحم معبر رفح ويرفع علم الكيان على الحدود مع مصر

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