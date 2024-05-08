عناوين الصحف ليوم الأربعاء 8 أيار 2024

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الأخبار: «عراضة» رفح: إسرائيل تريد «سلّماً»

بهدف إدخال مصارف أجنبية: خطّة ميقاتي لشراء سندات اليوروبوندز

أميركا تهدّد: بناء الأبراج أو وقف دعم الجيش







الجمهورية: جلسة نيابية للنزوح الأسبوع المقبل

قصة قبول حماس "بالصفقة"



النهار: رفض "ناعم" من "الثنائي" للورقة الفرنسية





البناء: حماس تمسك زمام المبادرة التفاوضي بقبول آخر صيغة للوسطاء وتُحرج نتنياهو / النص المقترح يلبي شرط حماس بربط إنهاء ملف الأسرى بإنهاء الحرب والحصار / الاحتلال يقتحم معبر رفح… ومقتل ضابطين في المطلة… و3 قتلى في كرم بو سالم /

اللواء: إصابات موجعة لجيش الإحتلال جنوباً.. والتصعيد بين «الانتقام» ورفح

تسابق مسيحي في الحملة على النزوح وجلسة نيابية الأربعاء.. و«الثنائي» سلَّم الردّ على الورقة الفرنسية



نداء الوطن: تشديد مصري - فرنسي على إنهاء الشغور الرئاسي وتطبيق القرار 1701

"جلسة المليار" مضبطة نيابية لـ"المنظومة": لا للهبات... نعم لتطبيق القوانين بحزم

l'orient le jour: Au Liban-Sud, la guerre au rythme des négociations sur Gaza



عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: البيت الأبيض يجب على معبري رفح وكرم أبو سالم «أن يفتحا»



الأنباء الكويتية: مصدر سياسي رفيع لـ «الأنباء»: ميقاتي مرتاح ولا خوف على الحكومة المغطاة من المجتمع الدولي والمحلي

بري يأخذ الهبة الأوروبية على «عاتق المجلس النيابي» بالدعوة إلى جلسة عامة لمناقشتها



الوطن السورية: غزة بلا مساعدات.. تحذير من انهيار مفاوضات الهدنة وتنديد دولي بالعدوان.. وواشنطن: العملية محدودة! … جيش الاحتلال يقتحم معبر رفح ويرفع علم الكيان على الحدود مع مصر