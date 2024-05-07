ملف النزوح العنوان الابرز على الساحة المحلية

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في الوقائع، الانقضاض الاسرائيلي على رفح مستمر، ويشتد مع تقدم الوقت، على رغم إعلان اسماعيل هنية أمس في اتصال مع رئيس الوزراء القطري الموافقة على وقف النار، وفي موازاة تواجد الوفود المفاوضة، باستثناء الاسرائيلي، في القاهرة.

وفي وقت حذّر مسؤول في حماس إسرائيل من أنها ستكون مفاوضات العاصمة المصرية قد تكون الفرصة الأخيرة لاستعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، مهدداً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن يلقى هؤلاء مصير الطيار رون اراد الذي أسقطت طائرته فوق لبنان عام 1986 ولا يزال مصيره مجهولا، اعلن وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت أنّ العملية العسكرية ستستمر إلى حين القضاء على قوات حماس في المنطقة، أو أن تسلم الحركة أحد الرهائن الإسرائيليين الذين لا تزال تحتجزهم.

اما لبنانياً، وفيما العين على التطورات الميدانية المتسارعة في غزة والجنوب، ظل ملف النزوح السوري العنوان الابرز على الساحة المحلية، في ضوء الحركة التي أطلقها التيار الوطني الحر، والتي قادت نوابه اليوم للقاء وزير الخارجية عبدالله بو حبيب وسفيرة الاتحاد الاوروبي، على ان يزوروا الخميس والجمعة رئيسي مجلس النواب وحكومة تصريف الاعمال نبيه بري ونجيب ميقاتي.

وفي هذا السياق، رأى تكتل لبنان القوي الذي انعقد برئاسة النائب جبران باسيل ان الجولة التي ستستكمل بتحركات ميدانية، تؤكّد تصميم التكتل على التوصل الى حلول تحظّر تثبيت النازحين في أرض لبنان، بتخفيف وجود غير الشرعيين منهم.

أما في ضوء الحرب على رفح والسباق بين الهدنة والحرب، فشدد التكتل على الحاجة الى الى تحييد لبنان وفصل إنتخابات الرئاسة عن أحداث الخارج، معتبراً ان عدم الإتفاق على إسم الرئيس والإمتناع عن عقد جلسة إنتخابات مفتوحة تجعل المراوحة في الاستحقاق الرئاسي سبباً في تعميق الإنهيار وضرب التوازن وتفكيك المؤسسات. وفي سياق آخر، يحمل التيار رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود مسؤولية التقاعس المتعمّد في تأمين حسن سير العدالة وتطبيق القوانين وممارسة الكيدية مع بعض القضاة والتغاضي عن مخالفات كبرى قام بها قضاة كبار في جريمة المرفأ والجرائم المالية .ودعا التكتل الى تحريك التفتيش القضائي ضد كل قاضٍ متقاعس في الملفات المالية، كذلك طالب وزير المال بتوقيع مرسوم تشكيلات رؤوساء غرف التمييز لتكتمل الهيئة العامة لمحكمة التمييز المولجة البتّ بطلبات الردّ بملف المرفأ والملفات المالية.