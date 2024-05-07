قاتل الشابة زينب معتوق في قبضة الامن العام!

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توارى السوري خلف برغش عن الأنظار منذ السبت الماضي، وهو المشتبه الرئيسي بقتل الشابة اللبنانية زينب معتوق، وكان عاملا للنظافة بفندق Universel Residence الذي كانت تعمل فيه المغدورة بمنطقة الروشة المطلة على البحر في بيروت.

وبقيت المغدورة على قيد الحياة داخل مخزن الفندق لبعض الوقت قبل أن يكتشف أمرها عاملون في الفندق، فتم نقلها إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، بحالة حرجة، لكنها فارقت الحياة، أما عن سبب الجريمة، فرجّحت المعلومات المتوافرة أن يكون مرتبطا باكتشاف معتوق لما أقدم عليه برغش داخل الفندق، ما دفعه إلى قتلها، كي لا تكشف سره.

وبعد محاولته الهروب إلى سوريا عبر معبر المصنع الحدودي البري مع سوريا ، حيث قام بتجاوز جميع الحواجز الأمنية ، الا أنه وبعد دخوله مركز دائرة الهجرة والجوازات التابع للأمن العام اللبناني في المصنع ، اكتشف أمره العنصر الأمني ، لكن برغش كان أسرع وفر سريعاً من داخل المركز محاولا الاختباء في أحد الحضائر القريبة من المركز ، فقام الأمن العام بضرب طوق أمني والقى القبض عليه ، وبعدها تم إحالته إلى القضاء المختص.