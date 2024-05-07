living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قاتل الشابة زينب معتوق في قبضة الامن العام!

7
MAY
2024
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توارى السوري خلف برغش عن الأنظار منذ السبت الماضي، وهو المشتبه الرئيسي بقتل الشابة اللبنانية زينب معتوق، وكان عاملا للنظافة بفندق Universel Residence الذي كانت تعمل فيه المغدورة بمنطقة الروشة المطلة على البحر في بيروت.

وبقيت المغدورة على قيد الحياة داخل مخزن الفندق لبعض الوقت قبل أن يكتشف أمرها عاملون في الفندق، فتم نقلها إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، بحالة حرجة، لكنها فارقت الحياة، أما عن سبب الجريمة، فرجّحت المعلومات المتوافرة أن يكون مرتبطا باكتشاف معتوق لما أقدم عليه برغش داخل الفندق، ما دفعه إلى قتلها، كي لا تكشف سره.

وبعد محاولته الهروب إلى سوريا عبر معبر المصنع الحدودي البري مع سوريا ، حيث قام بتجاوز جميع الحواجز الأمنية ، الا أنه وبعد دخوله مركز دائرة الهجرة والجوازات التابع للأمن العام اللبناني في المصنع ، اكتشف أمره العنصر الأمني ، لكن برغش كان أسرع وفر سريعاً من داخل المركز محاولا الاختباء في أحد الحضائر القريبة من المركز ، فقام الأمن العام بضرب طوق أمني والقى القبض عليه ، وبعدها تم إحالته إلى القضاء المختص.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   