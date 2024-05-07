مسؤول في "حماس": محادثات القاهرة فرصة أخيرة لإسرائيل لاستعادة الرهائن

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وجه مسؤول في "حماس" تحذيرا شديدا للسلطات الإسرائيلية بشأن استعادة الرهائن المحتجزين لدى الحركة.



ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول في "حماس"، فضل عدم الكشف عن هويته قوله: "على إسرائيل أن تعلم قبيل أن توجه وفدا إلى القاهرة لاستكمال المباحثات بشأن مقترح للهدنة "إنها ستكون الفرصة الأخيرة لاستعادة الرهائن المحتجزين في القطاع".



وأضاف: "هذه الفرصة الأخيرة أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وعوائل الأسرى الصهاينة لعودة أبنائهم أو أن يكون مصيرهم مصير الطيار رون أراد الذي أسقطت طائرته فوق لبنان عام 1986 ولا يزال مصيره مجهولا".



وفي وقت سابق، صرح القيادي في حماس موسى أبو مرزوق بأن "إسرائيل لم توافق على أي مقترح قدمه الوسطاء في إطار مفاوضات الهدنة في غزة وتبادل الأسرى"، مؤكدا أن "لا اتفاق على شيء حتى الآن".