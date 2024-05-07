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ابي رميا يلتقي اعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي عارضًا لتداعيات النزوح السوري وداعيا لموقف اوروبي داعم لعودة النازحين الى بلادهم

7
MAY
2024
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التقى النائب سيمون ابي رميا رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية في مجلس الشيوخ الفرنسي السيناتور Christine Lavarde
Dominique Estrosi Sassone والسيناتور
. Rémi Féraud والسيناتور
وتركّز البحث على ملف النزوح السوري حيث لفت ابي رميا الى التداعيات الخطيرة للنزوح على لبنان من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمالية لا سيما مع تفاقم أعداد النازحين بصورة مطردة ووصولها إلى مليوني نازح، لتشكل عبئا كبيرا وتهديدا وجوديا للصيغة وللكيان والهوية اللبنانية.
وعرض أبي رميا لتكلفة النزوح على لبنان منذ 2011 إلى اليوم والتي تقدر بحسب البنك الدولي بأكثر من 55 مليار دولار. وللتخفيف من أعباء هذا النزوح حصل لبنان على مساعدات من الاتحاد الأوروبي ومن مؤسسات دولية قاربت 14 مليار دولار، ما يعني أن لبنان يتكلف من ماله الخاص 41 مليار دولار. واعتبر ابي رميا هبة المفوضية الأوروبية بقيمة مليار يورو للبنان بمثابة رشوة لإبقاء السوريين في لبنان ومحاولة لذر الرماد في العيون مقارنة مع التكلفة التي يتحملها لبنان، لافتًا الى المواقف السلبية لمختلف القوى السياسية والشعب اللبناني ازاء هذه الهبة التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلايين خلال زيارتها للبنان حيث ان اللبنانيين ينتظرون مساعدة اوروبا لعودة سريعة للنازحين الى بلادهم وليس لإبقائهم في لبنان.
وتطرق البحث أيضا الى المؤتمر الموسع الذي يتم التحضير له ليعقد الشهر المقبل ويضم أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي ونوابا في مجلس النواب الفرنسي ويعرض لأرقام النزوح السوري ولتداعياته الكارثية على لبنان.

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