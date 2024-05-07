تشابه اسماء...مواقع الكترونية اساءت الى رئيس بلدية سابق!

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عقب رئيس بلدية عيون الغزلان السابق خالد المرعبي في بيان على نشر صورته على بعض مواقع التواصل، وقال: "بلغني أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي المشبوهة تقوم بنشر صورتي الشخصية تعقيبا على خبر توقيف محام يدعى خالد مرعب في قضية ملف مغتصبي الأطفال الذي يعرف بـ"قضية التيكتوكرز"، وبالرغم من أن المواقع الاخبارية المعروفة قامت بنشر صورة المحامي وأكدت أنه ينتسب الى نقابة المحامين، الا أن بعض صفحات التواصل ولغايات دنيئة قامت بنشر صورتي على الخبر المتداول مستخدمة أسماء جرائد ومواقع إلكترونية معروفة لاعطاء صفة رسمية للخبر، وبالعودة الى المواقع الصحافية الرسمية يتبين أن الخبر المنشور واضح وصريح".

اضاف: "بناء عليه سأقوم بالملاحقة القانونية لهذه المواقع والصفحات الالكترونية التي تدعي ممارسة مهنة الاعلام ويقومون بالتشهير والاساءة بسمعة وكرامات الناس من دون أي خجل، ولو كانوا يملكون الحد الأدنى من المهنية لتبينوا أنني رئيس بلدية سابق ولست محاميا، كما أن ليس لدي أي حساب على التيكتوك ولم يسبق لي ان إستخدمته اطلاقا. لذلك ساقوم بالكشف عن المسؤولين عن هذه الاساءة والادعاء عليهم أمام القضاء لمقاضاتهم ومن يقف خلفهم".