ما رح نضب كلاكيشنا ونفل- سمير مسره

A + A -

طيب يا اصدقائي...تعالو نسأل بعض الأسئلة الى الذين عم بيسوقو للبنانيين قانون التهجير الموسمي الاوروبي السيء الصنع والسمعة:

لو اي واحد منا هاجر حتى يشتغل ٣ أشهر هل بيترك بعدين المهنة يللي عطيو اياها وبيرجع على لبنان لانو الحس الوطني وعي فجأة" بوجدانه؟ هل يا ترى وظائف الدرجة الاولى بالدولة مشمولة بالعرض، يعني بيهاجر موسميا" رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء او رئيس مجلس النواب، او النواب، او الوزراء، الخ... وبعدين بيطلبو التمديد هونيك متل ما معودين، بركي ساعتها بتخف حدة الازمة بالبلد؟

صحيح انو في قسم من الشعوب اللبنانية غاشية وماشية، وللآسف هيدا واقع ملموس. ولكن ما بتصور انو، مع غشاوتها، ما بتعرف حقيقة معنى كلمة التهجير، اي فرجينا عرض كتافك. الهجرة خاصة" بالوضع الخطير الحالي بالمنطقة معناها روحة بلا رجعة، والوقائع عبر التاريخ بتثبت هل الشي من خلال امثلة لا تعد ولا تحصى...

طيب اذا هيك القصة، ليش في لبنانيين عم ببباركولنا فيها؟ ليش في بلدان خارجية مفترض فيها تكون بموقع الحليف عم بتشجعنا عليها؟ اكيد الاوادم بيعرفو الاجوبة. مشان هيك مصيرهم كمان مرة هو المواجهة لأنهم تياريين وطنيين احرار، يلهمهم رئيس مؤسس تياري وطني حر، وقائد شاب شجاع تياري وطني حر.

بالخلاصة منقول للمسوقين الداخليين والخارجيين:

خيطو بغير هل مسلة...

ما رح نضب كلاكيشنا ونفل...