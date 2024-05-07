"ماذا في رفح؟! "... السيد: فرق بين الموت اليوم والموت غداً ، ولذلك، لن يستسلموا…

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كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على منصة "اكس":

ماذا في رفح؟! حماس وافقت ليل أمس على مقترح أميركي مصري قطري لوقف النار في غزة… إسرائيل ردّت ليلاً بقصف رفح وإحتلال المعبر بين مصر وغزّة لإجبار حماس على تسليم الأسرى بلا وقف الحرب ولا الإنسحاب… مصر أقفلت المعبر من جهتها بمكعّبات الإسمنت ودانت العملية الإسرائيلية… بايدن أصدر منذ دقائق بياناً عنيفاً وتهديدات ضد معاداة السامية متجاهلاً هجوم إسرائيل رغم تحذيراته السابقة لها بعدم إقتحام رفح… بإختصار، أصبح الفلسطينيون، مقاومة ومدنيّون، بين فكّي كمّاشة في رفح كي يستسلموا لشروط إسرائيل، شروط إسرائيل تعني عملياً كسب الوقت للقضاء عليهم لاحقاً بعد أسابيع… لا فرق بين الموت اليوم والموت غداً ، ولذلك، لن يستسلموا…