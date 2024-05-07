استهدافات جديدة للحزب...!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 2:15 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 07-05-2024، التجهيزات التجسسية في موقع السماقة ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.‏

كما وبعد رصد ومتابعة لجنود ‏العدو في موقع الراهب وأثناء تحركهم داخل إحدى الدشم عند الساعة 1:15 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 07-05-‌‏2024 استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة الصاروخية الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة.‏