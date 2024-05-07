حمية عقد اجتماعاً موسعاً مع المعنيين بالصيانة والتجهيزات في مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت

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عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية صباح اليوم اجتماعا موسعا في الوزارة مع المديرية العامة للطيران المدني ، مجلس الانماء والاعمار ، شركة ال Meas ودار الهندسة ، حيث جرى البحث في مختلف الإجراءات المتخذة والجاري العمل بها على مختلف الاصعدة في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت ، ولاسيما فيما يتعلق بالإجراءات التي تقوم بها المديرية العامة للطيران المدني بما يخدم تحسين وتطوير وتحديث الخدمات في المطار ، وكذلك تم البحث في مختلف الاصعدة المتعلقة بأعمال الصيانة لمختلف مرافقه ".

حمية أكد خلال الاجتماع على أن التجهيزات اللازمة للمطار والني يعمل حاليا على تأمين التمويل اللازم لها ، تشكل بالنسبة لنا أولوية ، هذا فضلاً عن متابعة موضوع الصيانة المتعلقة بمختلف مرافقه " مشددا على "ضرورة تضافر الجهود على هذين الصعيدين ، والسير بهما جنباً إلى جنب من قبل الجهات المكلفة ، وذلك لضمان استمرارية جودة الخدمات الني يقدمها ،والعمل على تحسينها وتطويرها والاستمرار في ذلك ،انسجاما مع رؤيتنا لهذا المرفق الهام ،وتماشيا مع المعايير العالمية المعمول بها في مختلف المطارات الدولية "