living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"التقدمي الاشتراكي" استنكر الصمت حيال التدمير الممنهج لغزة: لوقف فوري ودائم لإطلاق النار

7
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لفتت مفوضيّة الإعلام في "الحزب التقدمي الاشتراكي"، إلى أنّه "فيما يواصل العالم أجمع سياسة التّعامي والتّآمر على الشعب الفلسطيني، يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة بحقّ هذا الشّعب، وآخر فصولها الدّمويّة ما يجري بحقّ رفح من هجوم وتشديد للحصار، وإقفال لكلّ المعابر وجرائم ضدّ الإنسانيّة".

وإذ جدّدت في بيان، إدانتها وشجبها "لهذا العدوان اللاإنساني"، أعربت عن استنكارها "الصّمت الحاصل حيال التّدمير الممنهج لقطاع غزة من شماله إلى جنوبه وتهجير أبنائه". وكرّرت الدّعوة والمطالبة بـ"تحرّكات فاعلة مُنتجة من الدّول المعنيّة، لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النّار في غزة، وبالتّالي وقف هذه الحرب التّدميريّة بحقّ البشر والحجر، وفي الوقت نفسه إيصال كلّ أنواع الإغاثة والدّعم المباشر المعيشي والصّحي لأهالي قطاع غزة؛ ولجم حكومة الاحتلال عن تماديها في ارتكاب جرائم الحرب ومحاسبتها على ذلك".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   