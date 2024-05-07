أبي رميا: موعدنا الاربعاء المقبل

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كتب النائب سيمون أبي رميا على على حسابه عبر منصة إكس:" في ١٧ نيسان الماضي، كنت قد تمنّيت على الرئيس نبيه بري دعوة المجلس النيابي للانعقاد والاطلاع على خطة الحكومةً لمناقشة موضوع عودة النازحين السوريين. ثم كررت الدعوة ٣ مرّات.

خيراً فعل الرئيس بري من خلال دعوة نواب الأمة الى جلسة يوم الاربعاء ١٥ ايار خاصة بعد "الزيارة المريبة" لرئيسة المفوضية للاتحاد الاوروبي أورسولا فان دير لاين.

موعدنا الاربعاء المقبل كي يعرف الشعب اللبناني كل الحقائق ولا نكون شهود زور أمام التاريخ كما حصل عند توقيع "اتفاق القاهرة" الذي جرّ لبنان إلى الكارثة الكبرى."