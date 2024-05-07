living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

متى ينحسر المنخفض الجوي وترتفع درجات الحرارة؟

7
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني  ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى الجبال، بحيث تقارب معدلاتها الموسمية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: كتل هوائية باردة نسبيا تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يوم غد  الثلاثاء مع هطول بعض الأمطار المتفرقة والتي تنحسر تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر حيث يتحول الطقس الى مستقر وتعود درجات الحرارة الى معدلاتها الموسمية  يوم الاربعاء،   ومن المتوقع ان تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبيا اعتبارا من يوم الخميس تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة حيث تلامس ال 35 درجة على الساحل جنوبا يوم الجمعة، ثم تعود الى الانخفاض  بشكل ملحوظ نهاية  الأسبوع مع  تقلبات في الطقس من بعد ظهر السبت.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة  لشهر أيار في بيروت بين 18 و 27، في طرابلس بين 17 و 26 وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئيا مع مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية،  مع ضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة حتى فترة بعد الظهر بخاصة في الداخل و على الجبال حيث تنحسر تدريجيا كما تنشط الرياح أحيانا، ويتحول مساء الى قليل الغيوم.
الأربعاء:  قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى الجبال، بحيث تقارب معدلاتها الموسمية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.
الخميس:  غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بسبب تأثير رياح حارة مصدرها شمال افريقيا، تنشط الرياح بخاصة في المناطق الجنوبية مع احتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء كما تنخفض نسبة الرطوبة.
الجمعة:  غائم اجمالا بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة والتي تلامس ال 35 درجة بخاصة جنوب البلاد مع رياح ناشطة وظهور طبقات من الغبار في الأجواء على ان تعود بالانخفاض بشكل ملحوظ نهار السبت.

-الحرارة على الساحل من 15 الى 24 درجة، فوق الجبال من 9 الى 20 درجة، في الداخل من 10 الى 22 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة ، سرعتها بين 20 و 50 كم/س.
-الانقشاع:   متوسط إجمالا يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 80%.

-حال البحر: مائج ، حرارة سطح الماء: 23 درجة.
-الضغط الجوي:  761 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:  5,43
-ساعة غروب الشمس:  19,27

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   