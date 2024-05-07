متى ينحسر المنخفض الجوي وترتفع درجات الحرارة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى الجبال، بحيث تقارب معدلاتها الموسمية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: كتل هوائية باردة نسبيا تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يوم غد الثلاثاء مع هطول بعض الأمطار المتفرقة والتي تنحسر تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر حيث يتحول الطقس الى مستقر وتعود درجات الحرارة الى معدلاتها الموسمية يوم الاربعاء، ومن المتوقع ان تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبيا اعتبارا من يوم الخميس تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة حيث تلامس ال 35 درجة على الساحل جنوبا يوم الجمعة، ثم تعود الى الانخفاض بشكل ملحوظ نهاية الأسبوع مع تقلبات في الطقس من بعد ظهر السبت.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيار في بيروت بين 18 و 27، في طرابلس بين 17 و 26 وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا مع مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، مع ضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة حتى فترة بعد الظهر بخاصة في الداخل و على الجبال حيث تنحسر تدريجيا كما تنشط الرياح أحيانا، ويتحول مساء الى قليل الغيوم.

الأربعاء: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى الجبال، بحيث تقارب معدلاتها الموسمية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

الخميس: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بسبب تأثير رياح حارة مصدرها شمال افريقيا، تنشط الرياح بخاصة في المناطق الجنوبية مع احتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء كما تنخفض نسبة الرطوبة.

الجمعة: غائم اجمالا بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة والتي تلامس ال 35 درجة بخاصة جنوب البلاد مع رياح ناشطة وظهور طبقات من الغبار في الأجواء على ان تعود بالانخفاض بشكل ملحوظ نهار السبت.

-الحرارة على الساحل من 15 الى 24 درجة، فوق الجبال من 9 الى 20 درجة، في الداخل من 10 الى 22 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة ، سرعتها بين 20 و 50 كم/س.

-الانقشاع: متوسط إجمالا يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 80%.

-حال البحر: مائج ، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,43

-ساعة غروب الشمس: 19,27