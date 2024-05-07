الأسد: الإرهاب واحد في العالم كله

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الوطن السورية:أكد الرئيس بشار الأسد أن داعمي الإرهاب في سورية والعراق هم نفسهم داعموه في أماكن أخرى مهما تعددت مسميات تلك التنظيمات الإرهابية.

موقف الرئيس الأسد جاء خلال استقباله أمس، رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، وبحث معه تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب، والتنسيق الفاعل لضبط الحدود وملاحقة التنظيمات المتطرفة وفلولها التي تسعى لاستهداف أمن سورية والعراق.

وشدد الرئيس الأسد حسب البيان الرئاسي على أن الإرهاب الذي يعتمد أسلوب القتل وسفك الدماء واحد في كل مكان في العالم، مشيراً إلى أن داعمي الإرهاب في سورية والعراق هم نفسهم داعموه في أماكن أخرى مهما تعددت مسميات تلك التنظيمات الإرهابية.

ونَوَّهَ الرئيس الأسد بصمود وقوة الجيشين السوري والعراقي اللذين كانا الأساس في تحقيق الانتصارات المتتالية ضد الإرهابيين وداعميهم.