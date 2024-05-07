الأنباء الكويتية: اللبنانيون يستذكرون طروحات دين براون بتهجير المسيحيين في السبعينيات عبر تلميحات فون ديرلاين بتوطين النازحين السوريين

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الأنباء الكويتية:

بعدما أثارته من لغط تداعيات الزيارة الأخيرة إلى بيروت للرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ورئيسة المفوضة الأوروبية أورسولا فون ديرلاين،

استمرت الأسئلة في الداخل حول تصريحات رئيس المفوضية الأوروبية.

وبين الأسئلة تلك المتعلقة بما قالته فون ديرلاين عن منح تأشيرات دخول موسمية للعمال اللبنانيين: «هل هي زلة لسان أم خطأ مقصود؟».

فقد أثارت تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية مخاوف الكثيرين وهي مرشحة لتتحول إلى كرة ثلج تتدحرج، وقد استفزت الهيئات الشعبية قبل السياسية، وأعادت التذكير بما طرحه السفير الأميركي دين براون عام 1976 على رئيس الجمهورية سليمان فرنجية لتأمين خروج المسيحيين بحماية أميركية، ونقلهم بحرا إلى كندا.

وقد وصف المشروع يومذاك بأنه يهدف إلى إقامة وطن بديل للفلسطينيين في لبنان، وقد رفض بشكل شامل ونهائي.

واليوم يخشى كثيرون أن تكون عقارب الزمن قد عادت إلى الوراء 48 سنة، لجعل لبنان وطنا بديلا، ولكن هذه المرة للنازحين السوريين.

من هنا كانت ردة الفعل غير العادية التي لم يتوقعها الرئيس نجيب ميقاتي الذي يتعرض لانتقاد واسع حتى من وزراء في حكومته.