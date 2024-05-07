"الجمهورية القوية": لا مبررات لوجود الأكثرية الساحقة من "اللاجئين" السوريين... مما يستوجب إعادتهم الى بلادهم

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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

زار امس وفد من تكتل "الجمهوريّة القويّة" قائد الجيش العماد جوزف عون وطرح عليه "عدم وجود أي مرتكزات قانونية لا دولية ولا لبنانية لوجود الأكثرية الساحقة من اللاجئين السوريين في لبنان، مما يستوجب ملاحقتهم قانونياً وإعادتهم الى بلادهم.

كما ركز الوفد على ضرورة ضبط الحدود اللبنانية السورية لمنع دخول المزيد من اللاجئين غير الشرعيين الى لبنان.وشدد الوفد على أن الوجود السوري غير الشرعي يهدد أمن اللبنانيين و أمانهم ويهدد الإستقرار العام في لبنان، لذلك على كل إدارات الدولة أن تطبق القوانين بشكل حازم ودقيق حفاظاً على الإستقرار العام في البلاد وعلى سلامة لبنان.أما فيما يتعلق بالمجتمع الدولي الذي يساعد اللاجئين السوريين ، فهو يستطيع مساعدتهم في سوريا و ليس في لبنان ، خصوصاً أنه في سوريا مناطق آمنة كثيرة" .