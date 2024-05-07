تفاقم تصاعدي لملف النازحين

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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

بدا واضحا على المستوى اللبناني ان التداعيات والمفاعيل التي تركها تحريك ملف النازحين السوريين في ظل الضجة الواسعة المتصاعدة التي تركها اعلان رئيسة المفوضية الأوروبية عن هبة المليار أورو للبنان لم تقف عند حدود وسط اتساع الهوة الى مدى غير مسبوق بين السلطة الحكومية وداعميها من جهة والقوى المعارضة من جهة مقابلة.

ولذا صار المشهد اللبناني منقسما بالتوازي بين الموجات التصعيدية الميدانية في الجنوب المنذرة يوما بعد يوم باتساع نطاق المواجهات بين إسرائيل و"#حزب الله" من جانب والتوتر الآخذ بالاتساع حيال ملف النازحين السوريين من جانب اخر.

وما بين المقلبين تترقب الاوساط المعنية كشف مضمون الرد على الورقة الفرنسية لتهدئة الوضع في الجنوب الذي يفترض ان يكون رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أرسله الى السفارة الفرنسية بعدما وضعه وانجزه بالتنسيق مع "حزب الله" ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي .